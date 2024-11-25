تجدد الغارات الإسرائيلية على بيروت

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي الغارات الإسرائيلية على بيروت، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين صدرا صباح اليوم الإثنين، أن عناصره استهدفت اليوم تجمعا لقوات إسرائيلية عند مثلث دير ميماس– كفركلا، وقاعدة شراغا شمالي مدينة عكا، بـ"صلية صاروخية"، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

استهداف تجمع لقوات إسرائيلية عند مثلث دير ميماس– كفركلا

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن حزب الله، قوله إنه تم استهداف تجمعا لقوات إسرائيلية "عند مثلث دير ميماس - كفركلا، بصلية صاروخية".

وأضاف: "كما استهدفنا قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء جولاني) شمالي مدينة عكا".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله ، منذ 8 أكتوبر من عام 2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة، وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.

الغارة التي شنتها طائراتها على منطقة البسطة في وسط بيروت

وقالت إسرائيل، لوكالة فرانس برس إن الغارة التي شنتها طائراتها على منطقة البسطة في وسط بيروت استهدفت مركز قيادة تابعا لحزب الله.

ورد الجيش على استفسارات وكالة فرانس برس في بيان مقتضب جاء فيه قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركز قيادة لحزب الله.

وأسفرت تلك الغارة العنيفة عن استشهاد 29 شخصا على الأقل وإصابة 67 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.

وكان مصدر أمني لبناني أفاد لوكالة فرانس برس بأن "قياديا كبيرا" في حزب الله استهدف في الغارة الإسرائيلية، في حين نفى نائب عن حزب الله أن تكون أي "شخصية" من التنظيم متواجدة في المكان عند وقوع الغارة.

وقال المصدر الذي لم يشأ كشف هويته إن الضربة الإسرائيلية في البسطة كانت تستهدف شخصية قيادية في حزب الله، من دون أن يؤكد إن كان المستهدف قتل أم لا.

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