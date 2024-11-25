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حوادث

تجديد حبس سائق سرق مبلغًا ماليًّا من الشركة محل عمله بالمعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 جدد قاضي المعارضات حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من الشركة محل عمله بمنطقة المعادي.

ضبط سائق بالقاهرة لاستيلائه على مبالغ مالية

  تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مالك شركة كائنة بدائرة القسم.

 وأكد تضرره من (سائق خاص لديه- مقيم بدائرة القسم) لتسليمه مبلغ مالي، عبارة عن عملات "محلية، أجنبية" لإيداعها بحساب المُبلغ بأحد البنوك، إلا أن المشكو فى حقه استولى على المبلغ لنفسه، وأغلق هاتفه المحمول.

 وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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مديرية أمن القاهرة منطقة المعادى قسم شرطة المعادي

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