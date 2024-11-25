الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد الشناوي: الأهلي يستهدف اللقب الـ13 لدوري أبطال أفريقيا

الشناوي
الشناوي

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق يسعى للفوز على ستاد أبيدجان الإيفواري في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدًا ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

محمد الشناوي يتحدث عن مباراة الأهلي وستاد أبيدجان


وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن الأهلي لديه طموحات كبيرة في تحقيق بداية قوية في مشوار البطولة التي يسعى للفوز بلقبها للمرة الـ 13، والجيل الحالي شارك في كأس العالم للأندية عدة مرات في السنوات الأخيرة مما أكسب اللاعبين خبرات كبيرة.


وتابع: نعلم أن جميع المنافسين لديهم الرغبة في الفوز، وهو ما يتضاعف عند مواجهة البطل، لذلك نتحدث باستمرار ونجدد أهدافنا ودوافعنا، وهناك 80٪‏ تقريبًا من قوام الفريق حصدوا العديد من البطولات ولديهم رغبة في حصد المزيد.

واختتم: هدفنا هو الوصول للنهائي السادس على التوالي والتتويج باللقب من أجل إسعاد الجماهير.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استاد أبيدجان الإيفواري الأهلي وستاد أبيدجان الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لنادي الاهلي مباراة الاهلي

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا.. قائمة باريس سان جيرمان لمباراة بايرن ميونخ

لا نعلم متى يعود، كولر يثير الجدل حول إصابة وسام أبوعلي

بين الرحيل والبقاء، الغموض يسيطر على مستقبل الملك المصري محمد صلاح

محمد صلاح يعلنها: "أنا محبط من ليفربول وبقائي ليس بيدي"

الأكثر قراءة

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

بالأسماء، تشكيلات الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة

السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

محافظ البحر الأحمر: إنقاذ 28 شخصًا من حادث غرق اللانش السياحي واستمرار البحث عن 17 آخرين

منوعات

المزيد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (3 – 3)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية