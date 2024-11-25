محمد الشناوي: الأهلي يستهدف اللقب الـ13 لدوري أبطال أفريقيا

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق يسعى للفوز على ستاد أبيدجان الإيفواري في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدًا ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

محمد الشناوي يتحدث عن مباراة الأهلي وستاد أبيدجان



وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن الأهلي لديه طموحات كبيرة في تحقيق بداية قوية في مشوار البطولة التي يسعى للفوز بلقبها للمرة الـ 13، والجيل الحالي شارك في كأس العالم للأندية عدة مرات في السنوات الأخيرة مما أكسب اللاعبين خبرات كبيرة.



وتابع: نعلم أن جميع المنافسين لديهم الرغبة في الفوز، وهو ما يتضاعف عند مواجهة البطل، لذلك نتحدث باستمرار ونجدد أهدافنا ودوافعنا، وهناك 80٪‏ تقريبًا من قوام الفريق حصدوا العديد من البطولات ولديهم رغبة في حصد المزيد.

واختتم: هدفنا هو الوصول للنهائي السادس على التوالي والتتويج باللقب من أجل إسعاد الجماهير.



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