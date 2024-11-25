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رياضة

لا نعلم متى يعود، كولر يثير الجدل حول إصابة وسام أبوعلي

كولر
كولر

دوري ابطال إفريقيا، أثار مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي حالة من الجدل حول إصابة مهاجمه الفلسطيني وسام أبوعلي.

 

وقال كولر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ستاد أبيدجان: “لا نعلم حتى الآن متى يعود وسام أبو علي لكن أتمنى عودته في أسرع وقت”.
 

يعاني وسام أبو علي مهاجم الأهلي  من الإصابة بشرخ في وجه القدم تعرض لها مع منتخب فلسطين في التوقف الدولي الأخير.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ستاد أبيدجان غدًا الثلاثاء في مستهل مشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ويواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

دوري أبطال إفريقيا، يفتح النادي الأهلي مرانه اليوم لوسائل الإعلام لحضور أول ربع ساعة به في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة ستاد أبيدجان المرتقبة غدًا الثلاثاء. 

يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمر صحفي اليوم الاثنين للحديث عن مباراة ستاد أبيدجان المحدد لها غدًا الثلاثاء.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي اليوم مرانه الأخير في السادسة مساء على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان غدًا الثلاثاء. 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه فريق ستاد أبيدجان الإيفواري غدًا الثلاثاء في إطار الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

تستعرض فيتو معكم خلال السطور القادمة تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع الأندية الإيفوارية قبل مواجهة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري الثلاثاء المقبل.

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإيفوارية 

والتقى النادي الأهلي سابقًا مع الأندية الإيفوارية في 20 لقاء، تمكن المارد الأحمر حينها من تحقيق 10 انتصارات كما تعادل في 4 مباريات، وسقط في فخ الهزيمة في 6 مواجهات.

 

 

ونجح الأهلي هز شباك الأندية الإيفوارية بـ 24 هدفًا، بينما تلقت شباكه في 18 مناسبة.

ويعد فريق أسيك أبيدجان، ضحية النادي الأهلي المفضلة، حيث تلقى الهزيمة من القلعة الحمراء في 5 مباريات من إجمالي 10 لقاءات، والجدير بالذكر أن النادي ذاته هو أكثر الاندية الإيفوارية تحقيقًا للفوز على الأهلي برصيد 3 لقاءات.

وكان أكبر انتصار نجح الأهلي في تحقيقه علي حساب الأندية الإيفوارية  أمام فريق أسيك في دور الثمانية من بطولة أبطال الكؤوس عام 1984، وفاز الأهلي حينها بنتيجة 3-1، بينما أكبر هزائم الأحمر الذي تلقاها  كانت  أمام فريق أفريكا سبورت في الدور ذاته، من بطولة أبطال الكؤوس عام 1992، بنتيجة 3-0.

القيمة السوقية لـ الأهلي وستاد أبيدجان

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فإن القيمة السوقية للنادي الأهلي تبلغ القيمة نحو 30.88 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لفريق ستاد أبيدجان الإيفواري 275 ألف يورو.

 

 

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كولر الأهلي وسام أبو علي الفلسطيني وسام أبوعلي

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