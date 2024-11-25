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سكرتير عام الأقصر يعقد لقاء مع المواطنين لبحث مطالبهم (صور)

سكرتير عام الأقصر
سكرتير عام الأقصر يعقد لقاء مع المواطنين لبحث مطالبهم

شهد ديوان عام محافظة الأقصر اليوم الإثنين انعقاد لقاء اليوم المفتوح بحضور محمد عبدالفتاح سكرتير عام المحافظة، ومحمد سعد مدير ادارة خدمة المواطنين، ومديري الإدارات والمديريات المختلفة، وذلك في إطار حرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

لقاء اليوم المفتوح 


وبحث السكرتير العام،  عدد من الموضوعات المختلفة خلال لقاء المواطنين في اليوم المفتوح  بالتنسيق مع مسئولي الجهات المختلفة  وتنوعت الموضوعات ما بين الحصول على فرص عمل ومساعدات من مديرية التضامن الاجتماعى والإسكان الشعبى واستخراج تراخيص.


وأكد السكرتير العام على أن لقاء اليوم المفتوح يعد جسر التواصل ما بين المواطنين ومسؤولى الجهات المختلفة ولابد من إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي.

 

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