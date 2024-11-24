الأحد 24 نوفمبر 2024
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ضبط 4.600 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها في السوق السوداء في الأقصر

ضبط 4.600 أطنان دقيق
ضبط 4.600 أطنان دقيق بلدى مدعم

شنت إدارة تموين إسنا جنوب الأقصر حملة مفاجئة أسفرت عن ضبط السيارة رقم «ص ع ف 4854» تخص المتهم «ش. خ.أ»، وداخلها كمية 4.600 طن دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بغرض تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر لحين تصرف النيابة العامة بشأنها.

مديرية تموين الأقصر 

و  أكد تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات على الأسواق والمخازن والمنشآت التموينية  لضبط أشكال الإتجار فى الدعم والتأكد من مصادر السلع التموينية ومتابعة سلاسل الإمداد لتلك السلع لمراقبة تداولها.

جاء ذلك بناءًا علي متابعة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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