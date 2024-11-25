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خارج الحدود

عملية مشتركة لكتائب القسام وسرايا القدس ضد جيش الاحتلال وسط غزة

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

 أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين أنها استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس موقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم وسط قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.

 وقالت كتائب عز الدين القسام إن مقاتليها استهدفوا دبابة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة الياسين 105 في شارع الحطبية وسط بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

 

كتائب القسام تستهدف دبابة إسرائيلية 

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام عن إيقاع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباك شرق رفح الفلسطينية.

كما أكدت كتائب القسام استهداف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي شمال مدينة غزة.

 

عمليات كتائب القسام ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة

وقالت القسام في بيان إن مقاتليها "تمكنوا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود من المسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح في شارع الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية".

وفي بيان آخر، أكدت كتائب القسام أن عناصرها استهدفوا "مقر قيادة وسيطرة قوات العدو المتوغلة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

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كتائب القسام حماس محور نتساريم غزة قطاع غزة

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