السياحة: التوصل لمكان غرق يخت السفاري وجاري إنقاذ السائحين

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن المتابعة المستمرة والحثيثة التي تقوم منذ فجر اليوم فور وقوع حادث غرق أحد يخوت السفاري بجنوب مرسى علم بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية الأخرى، وفي ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

حادث غرق أحد يخوت السفاري بجنوب مرسى علم

وقامت الوزارة على الفور بتشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول عن كثب واتخاذ ما يلزم في أسرع وقت.

كما قامت الوزارة، أيضًا، بتشكيل غرفة عمليات أخرى فرعية بمحافظة البحر الأحمر، بجانب دفع لجنة متخصصة من مكتب الوزارة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لمتابعة التطورات وتقديم الدعم الكامل والمساعدات والخدمات اللوجيستية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.



الوصول لموقع غرق يخت السفاري بجنوب مرسى علم



واكدت الوزارة أنه تم الوصول لمكان غرق اليخت في منطقة الغدير بوادي الجمال بمرسى علم، وتُجرى حاليًا عمليات الإنقاذ لمن تم العثور عليهم والتأكد من نقلهم لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة والتأكد من سلامتهم والاطمئنان عليهم.



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