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السياحة والآثار تشارك في معرض الحوافز السياحي الدولي بإسبانيا

مشاركة وزارة السياحة
مشاركة وزارة السياحة في معرض الحوافز السياحي الدوليIBTM

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في معرض الحوافز السياحي الدوليIBTM- Incentive Business Travel Meetings الذي أُقيمت فعالياته بمدينة برشلونة بدولة إسبانيا ويعد أحد أكبر وأهم معارض الحوافز والمؤتمرات في أوروبا.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في المعارض الخارجية

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة أن المشاركة فى هذا المعرض تعد فرصة جيدة لتعزيز مكانة مصر بين الوجهات الرائدة في مجال سياحة المؤتمرات والحوافز وكذلك التأكيد على تنوع مقومات الجذب السياحي بمصر وتعددها وقدرتها على استقبال مثل هذا النمط من السياحة.

وشارك في افتتاح الجناح المصري محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وهند رضوان مسئول السوق الإسباني بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، والدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعلي غنيم رئيس مجلس إدارة غرفة محال السلع والعاديات السياحية، وغادة الخطيب مدير عام مكتب مصر للطيران بإسبانيا والبرتغال، وأحمد علي مدير مكتب مصر للطيران ببرشلونة. 
 

الترويج السياحي لمصر في الخارج 
 

وخلال المشاركة في المعرض عقد محمد سلامة عددًا من اللقاءات المهنية مع مجموعات من ممثلي عدد من كبرى الشركات المتخصصة في سياحة الحوافز تم خلالها الحديث عن مقومات مصر التي تؤهلها لمنتج سياحة الحوافز والمؤتمرات "MICE" وقدرتها على تنظيم الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات.

كما تم خلال الجناح المصري المشارك في المعرض تقديم عروض تقديمية لرواد الجناح تم خلالها استعراض ما يمتلكه المقصد السياحي المصري من مقومات وإمكانيات لسياحة الحوافز  والتي من شأنها أن تساهم في تشجيع الشركات والمؤسسات العالمية على تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الكبرى بمصر.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار شاركت في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 100 م2، يضم 5 شركات سياحة 4 فنادق مصرية بالإضافة إلى مكتب مصر للطيران بإسبانيا.

وشارك بالمعرض حوالي 50 دولة وزاره حوالي 15000 من المهنيين والمعنيين بسياحة الحوافز والمؤتمرات.
 

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