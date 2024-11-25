البيئة تعلن حالة الاستنفار القصوى بسبب شحوط سفينة شحن وتسرب كميات من المازوت بالبحر الأحمر

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم، لمتابعة حادث شحوط سفينة شحن بمدينة القصير، والذي تسبب في تسرب كميات من المازوت وتلوث الشعاب المرجانية.

وزارة البيئة تعلن حالة استنفار قصوى

وفور وقوع الحادث، أعلنت وزارة البيئة حالة الاستنفار القصوى، وتم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة الموقف على مدار الساعة، وتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن التسرب النفطي، كما تم الدفع بفرق عمل متخصصة في مكافحة التلوث، بالتعاون مع المحافظة والقوات البحرية والهيئة العامة للبترول.

تهديد خطير للشعاب المرجانية

وأكدت وزيرة البيئة أن الحادث يمثل تهديدًا خطيرًا على البيئة البحرية والشعاب المرجانية، وهي من أهم الثروات الطبيعية في مصر، وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بكل قوة للحد من آثار هذه الكارثة، وحماية البيئة البحرية.

جهود مكثفة من البيئة لاحتواء التلوث

وتم نشر حواجز مطاطية حول موقع الحادث لمنع انتشار البقع الزيتية، كما يتم سحب المياه الملوثة بشكل مستمر، وتم أخذ عينات من المياه والتربة لتحليلها ومعرفة مدى التلوث، وتحديد الإجراءات اللازمة للتعامل معه.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السفينة، وهي سفينة تجارية تحمل علم جزر القمر، تعرضت لعطل فني أدى إلى فقدان السيطرة عليها، مما تسبب في اصطدامها بالشعاب المرجانية.

تداعيات خطيرة على البيئة البحرية

يحمل هذا الحادث تداعيات خطيرة على البيئة البحرية والسياحة في المنطقة، حيث تعد الشعاب المرجانية من أهم عوامل الجذب السياحي في البحر الأحمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.