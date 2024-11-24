مؤتمر الأطراف COP29 يحقق إنجازات تاريخية

شهد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون COP29، الذي استضافته العاصمة الأذربيجانية باكو، إنجازات تاريخية في مجال التمويل المناخي والأسواق العالمية للكربون، وقد تمكن المؤتمر، بفضل جهود رئاسته الأذربيجانية، من تحقيق تقدم كبير في عدد من القضايا الحيوية المتعلقة بتغير المناخ.

أبرز إنجازات مؤتمر الأطراف COP29

هدف باكو للتمويل:

تم وضع هدف عالمي جديد يتمثل في توجيه 1.3 تريليون دولار من التمويل المناخي إلى الدول النامية بحلول عام 2035، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأهداف السابقة، ويشمل هذا الهدف هدفًا أساسيًا جديدًا بتمويل قدره 300 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف الهدف السابق البالغ 100 مليار دولار.



الأسواق العالمية للكربون:

وتمكن المؤتمر من تحقيق تقدم كبير في مجال الأسواق العالمية للكربون، متجاوزًا التوقعات التي كانت قائمة، ويعود هذا الإنجاز إلى الدبلوماسية المكثفة التي قادتها رئاسة المؤتمر الأذربيجانية على مدار عام كامل.



صندوق الخسائر والأضرار:

نجح المؤتمر في تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، ليصبح جاهزًا لتوزيع الأموال في عام 2025، ويهدف هذا الصندوق إلى مساعدة الدول النامية على التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.



أسواق الكربون ذات النزاهة العالية:

تم الانتهاء من المفاوضات المتعلقة بأسواق الكربون ذات النزاهة العالية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، بعد عقد من المفاوضات.



تقدير لدور أذربيجان:

أشادت الدول المشاركة في المؤتمر بدور حكومة جمهورية أذربيجان وشعبها في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، مؤكدين على أهمية هذا الدور في خدمة المجتمع الدولي.

ويمثل مؤتمر الأطراف COP29 خطوة كبيرة إلى الأمام في جهود مكافحة تغير المناخ. وقد أثبتت الإنجازات التي تم تحقيقها أهمية التعاون الدولي والعمل المشترك لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 اختتم في العاصمة الأذربيجانية باكو بعد أشهر من الدبلوماسية المكثفة والجهود الحثيثة من قبل رئاسة المؤتمر. وقد تمكن المؤتمر من تحقيق إنجازات ملموسة في مجال العمل المناخي، مما يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.

وأكدت رئاسة المؤتمر أن المهام التي تم إنجازها خلال هذه الدورة كانت من أكثر المهام تعقيدًا في مجال العمل المناخي متعدد الأطراف، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه العالم في مواجهة تغير المناخ.

ورغم هذه التحديات، تمكن المشاركون في المؤتمر من التوصل إلى اتفاقات هامة تساهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال المناخ، وتوفير الدعم المالي والتكنولوجي للدول النامية لمساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ والانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون.

وأعربت رئاسة المؤتمر عن شكرها وتقديرها لجميع الدول المشاركة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية على جهودهم المبذولة لإنجاح هذا المؤتمر. كما أكدت على أهمية استمرار التعاون الدولي والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة.

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