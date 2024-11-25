بعد توليه رئاسة الأعلى للإعلام، مناصب شغلها خالد عبد العزيز

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قرارًا بتعيين المهندس خالد عبد العزيز، رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر، بعد انتهاء مدته القانونية - أربع سنوات.



السيرة الذاتية لرئيس الأعلى للإعلام

ولد «عبد العزيز » بمحافظة القاهرة عام ١٩٥٩، وتولى عدة مناصب منهم المجلس القومي للشباب في حكومة الدكتور كمال الجنزوري عقب ثورة يناير، كما تولى منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي والتي تم تشكيلها في 16 يونيو 2013، وعاد لنفس المنصب في حكومة المهندس إبراهيم محلب في 26 فبراير 2014.



تنظيم كأس الأمم الأفريقية

وشغل المهندس خالد عبد العزيز، مدير اللجنة المنظمة لكأس الأمم 2006، كما تولى مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2006، ومدير بطولة كأس العالم للشباب في 2009.

وشغل عبد العزيز منصب المدير العام لصندوق التمويل الأهلي التابع لمجلس الوزراء قبل اختياره رئيس المجلس القومي للشباب كما أنه حمل عضوية الاتحاد المصري للتنس منذ 1996 وحتى عام 2000، وقبل تولى عبد العزيز الحقيبة الوزارية للشباب شارك في عدة لقاءات مع الشباب خلال البرامج الحوارية التي نظمها المجلس القومي للشباب وله العديد من الأنشطة الرياضية والشبابية والتي كان يساهم في تمويل بعضها صندوق التمويل الأهلي.

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