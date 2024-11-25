20.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024

أعلن البنك المركزي المصري وجود قفزات متتالية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأضاف البنك المركزي في بيانه أن التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) شهدت ارتفاعًا بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار) لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعًا بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار).



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