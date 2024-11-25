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أخبار مصر

وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع شركة عالمية لإدارة الأصول في القطاع الزراعي

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فيتو
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استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Orange Be Global  كريستوس باباديميتراكوبولوس، ممثلًا لإحدى أكبر شركات إدارة الأصول في القطاع الزراعي، والوفد المرافق له وبحث معه آفاق التعاون المشترك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة.

هيكلة العديد من الأصول والمصانع العاملة


واستمع فاروق  إلى عرض من مسؤولي الشركة عن حجم ومجالات أعمالها حيث قامت بإعادة هيكلة العديد من الأصول والمصانع العاملة في المجال الزراعي وكذلك تطوير خطوط إنتاج بعض مصانع العصائر كما ساهمت في تأهيل بعض الشركات وطرحها للتأجير طويل الأجل لكل من الشركات الأجنبية والمصرية والاستفادة من هذه الفرصة لتشغيل منتجاتها في مصر دون الحاجة إلى إنفاق رأسمالي مما يمكنها من بدء التشغيل على الفور.


ورحب وزير الزراعة بمثل هذه الاستثمارات الكبيرة وأكد أن الوزارة  جنبًا إلى جنب مع الهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة، ملتزمة تمامًا بدعم هذه المبادرات مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات سوف تضيف قيمة كبيرة للمنتجات الزراعية المصرية، وتدفق العملة الأجنبية، وتعزز المنتجات المصرية وسمعة البلد عالميًّا.
كما أشار الوزير الى أهمية  إنشاء خط شحن مباشر بين دمياط بمصر وترييستا بإيطاليا الأمر يسهل حركة تبادل السلع الزراعية 

من ناحيته قدم باباديميتراكوبولوس رؤية مجموعة Orange Be Global  للسنوات القادمة في مصر وتتمثل في إقامة المجمع الزراعي الصناعي والتعليمي وهو مشروع شامل واسع النطاق في مرحلة تخصيص الأراضي حاليا ويستهدف التنمية الزراعية الصناعية والتكامل التعليمي.

كما أكد على أهمية التطور الهائل للبنية التحتية الضخمة في مصر في إطار برنامج الاستثمارات الذي نفذه فخامة الرئيس السيسي لمستقبل مصر، والاستفادة منه في إقامة مشروعات استثمارية كبرى.

واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التواصل بين الوزارة والشركة لتحقيق مزيد من التعاون المشترك.

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