وزير الزراعة يعلن فتح السوق الجواتيمالي أمام صادرات الموالح المصرية

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة، فتح السوق الجواتيمالي لأول مرة أمام صادرات مصر من الموالح، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري.

وأفاد التقرير أنه تم إصدار المنشور الفني اللازم للتعميم علي مفتشي الحجر الزراعي والمصدرين حيث يبدأ تجهيز الموالح بمحطات التعبئة اعتبارا من الغد لبدء شحنها في الأول من ديسمبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الاول من يناير 2024 حتى ٢٠ نوفمبر الجاري، حيث تجاوزت 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية مقارنة بـ6.7 مليون طن، بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

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