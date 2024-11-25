كل ما تريد معرفته عن أحمد المسلماني بعد تعيينه رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام

صدر منذ قليل قرار جمهوري بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة أربع سنوات برئاسة أحمد المسلماني، وهو كاتب صحفي وإعلامي ولد بمحافظة الغربية عام ١٩٧٠.

من هو أحمد المسلماني؟

تخرج أحمد المسلماني في قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام ١٩٩٢، وخلال فترة دراسته بالجامعة تولى رئاسة اللجنة الثقافية في اتحاد الطلاب، كما حصل على درع الكلية لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في الثقافة العامة أثناء دراسته بالكلية، كما أنه أحد مؤسسي جمعية خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. عمل المسلماني باحثًا مساعدًا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وشارك في تحرير عدد كبير من الكتب الأكاديمية في مجال السياسة.

اشتهر المسلماني ببرنامجه التليفزيوني الطبعة الأولى الذي حقق رواجًا كبيرًا بين المشاهدين، وإلى جانب عمله بالإعلام فإن المسلماني له العديد من المؤلفات البارزة من بينها: مصر الكبرى، والحداثة والسياسة، والجهاد ضد الجهاد، والهندسة السياسية، وأمة في خطر.

وكتب المسلماني مئات المقالات في صحف: الأهرام والمصري اليوم والوفد، والعديد من المقالات في الصحف العربية أبرزها: الحياة اللندنية، وللمسلمانى أحاديث سياسية عديدة في قنوات تليفزيونية متعددة، كما كان مستشارًا إعلاميًا للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.

وفي عام ٢٠١٩ أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة السابق، قرارًا بتعيين المسلماني عضوًا بمجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

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