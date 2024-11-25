المسلماني رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام خلفًا لحسين زين

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقـم 520 لسنـة 2024 بشأن تُشكل الهيئة الوطنية للإعلام- لمدة أربع سنوات- برئاسة أحمد محمد محمود المسلمانى.

وُلد “المسلماني” في العام 1970، وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية العام 1992، ثم التحق بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، وشارك في كتابة التقرير الإستراتيجي العربي الذي يصدره المركز عدة سنوات متالية، كما كتب المقال الصحفي عديد من الصحف المصرية والعربية، وفي عام 2008 بدأ تقديم برنامجه التليفزيوني “الطبعة الأولى” عبرقناة دريم.

وتضم الهيئة في تشكيلها الجديد كلا من:

السيد المستشارحماد مكرم توفيق محمد نائب رئيس مجلس الدولة، خالد محمد إبراهيم محمد نوفل ممثلاً لوزارة المالية، السيد المهندس وليد زكريا على أحمد ممثلاً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أسامة كمال حلمى أحمد، ريهام وجيه عبد السلام الديب، هالة فاروق محمد حشيش ممثلاً لنقابة الإعلاميين، سامى عبد السلام سعدون - ممثلاً للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وصفية مصطفى أمين يوسف.

وكان حسين زين يرأس الهيئة الوطنية للإعلام خلال الفترة الماضية، وكان أداؤه مثار جدل وانتقادات شديدة.

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