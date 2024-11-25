فرحة عارمة تسيطر على فائز بحج القرعة بالمنوفية: لبيك اللهم لبيك (فيديو)

انتهت قبل قليل مديرية أمن المنوفية من إجراء القرعة العلنية للحج هذا العام، حيث أعلنت أسماء الفائزين بمختلف مراكز المحافظة.

وسيطرت حالة من الفرحة الشديدة على أحد الفائزين من مركز بركة السبع عقب إعلان إسمه من الفائزين، وظل يهتف “لبيك اللهم لبيك” شاكرًا الله على فضله واستجابته لدعائه.

الداخلية تنتهي من إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج بـ 12 محافظة

وانتهت 6 مديريات أمن، السبت، من إجراء مراسم القرعة العلنية وسبقها يومى الأربعاء والخميس اجراء القرعة فى بعض المحافظات من بينها القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية فيما مازالت بعض المحافظات سيتم اجراء مراسم القرعة العلنية لها على مدار أيام 24 - 25- 26 نوفمبر وذلك بالمقرات الأمنية المحددة بمعرفة مديريات الامن وبحضور قيادات المحافظات والمواطنين مقدمى الطلبات.

إجراء مراسم قرعة الحج العلنية 2025

وانتهت وزارة الداخلية من إجراء مراسم القرعة العلنية بمديريات أمن (القاهرة – الشرقية - مطروح - الجيزة – الإسكندرية –دمياط- البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان جنوب سيناء).

المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج 2025

وكشفت مصادر مطلعة لـ “ فيتو” عن المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج 2025 ، حيث يتقدم الفائز لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:

جواز سفر مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) وألا تقل مدة صلاحيته عن سنة ويُراعى تسليم جواز الســـفر الدولى المميكـــــن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.

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