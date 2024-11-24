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موعد إجراء قرعة الحج 2025 بالمنوفية

موعد إجراء قرعة الحج
موعد إجراء قرعة الحج 2025 بالمنوفية

أعلنت مديرية أمن المنوفية، عن إجراء قرعة الحج العلنية لهذا العام  صباح غدًا الإثنين بمدينة شبين الكوم.

الداخلية تنتهي من إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج بـ 12 محافظة

وانتهت 6 مديريات أمن السبت، من إجراء مراسم القرعة العلنية وسبقها يومى الأربعاء والخميس اجراء القرعة فى بعض المحاظفات من بينها القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية  فيما مازالت بعض المحافظات سيتم اجراء مراسم القرعة العلنية لها على مدار أيام 24 - 25- 26 نوفمبر وذلك بمقار الامنية المحددة بمعرفة مديريات الامن وبحضور قيادات المحافظات والمواطنين مقدمى الطلبات.

 

إجراء مراسم قرعة الحج العلنية 2025

وانتهت وزارة الداخلية  من إجراء مراسم القرعة العلينة بمديريات أمن (القاهرة – الشرقية - مطروح - الجيزة – الإسكندرية –دمياط- البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان جنوب سيناء).

المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج 2025

وكشفت مصادر مطلعة لـ “ فيتو” عن المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج 2025، حيث  يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:

جواز سفر  مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) وألا تقل مدة صلاحيته عن سنة  ويُراعى تسليم جواز الســـفر الدولى المميكـــــن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.

 

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