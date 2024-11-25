يورتشيتش: ماييلي ساعدنا في دراسة ساجرادا جيدا وبيراميدز فريق متكامل

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أنه درس فريق ساجرادا جيدا قبل مواجهته غدا بدوري أبطال إفريقيا.

يورتشيتش يتحدت عن مواجهة ساجرادا

أشار المدير الفني للفريق السماوي خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه شاهد العديد من مباريات الفريق الأنجولي ويعلم جيدا مدى جودة لاعبيه، بجانب أن فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز أمد الجهاز الفني ببعض المعلومات الهامة، حيث يضم ساجرادا عددا من لاعبي الكونغو، مضيفا “نعلم جيدا مدى جودتهم وأن الفريق الضيف سيعتمد في لعبه على الكرات الطولية خلف دفاع بيراميدز وبالتالي لابد من الحذر بشدة في التعامل”.

تصريحات مدرب بيراميدز

وأكد يورتشيتش أنه يختلف كثيرا مع رؤية مدرب ساجرادا حول أداء بيراميدز واعتماده في أغلب الأحيان على الهجمة المرتدة السريعة، موضحا أنه ربما شاهد بعض المباريات، ولكن بيراميدز فريق متكامل، ويلعب بجماعية كبيرة وسيقدم الوجه الأمثل له في لقاء ساجرادا من أجل أول ٣ نقاط في المجموعة.

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا

يستضيف نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء غدا الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا، والمنسق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

وحقق نادي بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بنتيجة ٣-١ في المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز

وكان بيراميدز متأخرا بهدف قبل التعادل والفوز بثلاثية.

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