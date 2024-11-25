الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.. الاطلاع على المؤشرات الإيجابية بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف.. وتوجيهات باستمرار توفير المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

وجه  الرئيس السيسي  باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

واجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وتم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أطلع الرئيس على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلًا عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.

السيسي يتابع خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

السيسي يطلع على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة

كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وكذا مستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.

السيسي يوجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة

وقد وجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.

السيسي يوجه بعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز

كما وجه الرئيس بتعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.

 السيسي يشدد على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقًا للخطة الزمنية المُحددة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن أيضًا متابعة عدد من المشروعات الجارية على رأسها مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشامة بمصر، خاصة مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع كذلك الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

السيسي يوجه بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهرباء مع السعودية

وقد وجه الرئيس في هذا السياق بأهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحرك أساسي للتنمية في مصر، مشددًا على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقًا للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلًا عن الالتزام بأفضل مستوي من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

كما وجه الرئيس بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهرباء مع السعودية كونه نموذجًا لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصًا، ويعتبر نموذجًا يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلًا للربط الكهربائي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حسن عبد الله محافظ البنك المركزي البنك المركزى

مواد متعلقة

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

السيسي يطلع على مؤشرات السياسة النقدية وسعر الصرف ومواجهة التضخم

الرئيس السيسي يتابع مؤشرات الاقتصاد الكلي

السيسي يوجه باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

تفاصيل اجتماع السيسي مع وزيري الكهرباء والبترول بحضور مدبولي (فيديو)

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة، السيسي يوجه بتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة.. تطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز..تنفيذ أعمال محطة الضبعة النووية وفقًا للخطة الزمنية المُحددة

السيسي يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية

الأكثر قراءة

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام النواب

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

هل يحق لـ سعد الصغير الاستئناف على سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطى المخدرات؟

منوعات

المزيد

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

رؤساء الهيئات الإعلامية الجديدة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

الشعراوي يروي كيف بدأت قصة النبي إبراهيم مع تحطيم أصنام قومه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية