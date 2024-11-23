السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال افريقيا، موعد المران الختامي لبيراميدز قبل مواجهة ساجرادا

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

أعلن نادي بيراميدز، عن موعد المران الختامي استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي ، في الجولة الأولى لدور المجموعات في  دوري أبطال أفريقيا.

موعد المران الختامي لبيراميدز 

يخوض فريق بيراميدز التدريب الرسمي له علي ملعب الدفاع الجوي في الساعة 4:00 مساء بعد غدا الاثنين علي أن يخصص أول 15 دقيقة من المران لوسائل الإعلام.

وأما التدريب الرسمي لفريق ساجرادا اسبيرانسا علي ملعب الدفاع الجوي فسيكون في نفس موعد المباراة في الساعة  6:00 مساء بعد غدا الاثنين وأول 15 دقيقة مفتوحة لوسائل الإعلام.

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وساجرادا

يقام المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وساجرادا بعد غدا الاثنين الموافق 25 نوفمبر

 ويقام المؤتمر الصحفي لفريق ساجرادا اسبيرانسا بملعب الدفاع الجوي في الساعة 11:00 صباحا

ويليه المؤتمر الصحفي لفريق بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي في الساعة  11:30 صباحا

 

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا 

يستضيف نادي بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

والمنسق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي 

وحقق نادي بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بنتيجة ٣-١ في  المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز 

وكان بيراميدز متأخرا بهدف قبل التعادل والفوز بثلاثية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز بيراميدز وساجرادا ساجرادا مباراة بيراميدز وساجرادا

مواد متعلقة

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك بالدوري الممتاز

الدوري المصري، طلائع الجيش وسموحة يكتفيان بالتعادل السلبي

إنتر ميلان يكتسح هيلاس فيرونا بخماسية ويخطف صدارة الدوري الإيطالي

الدوري المصري، تعادل سلبي بين طلائع الجيش وسموحة بالشوط الأول

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على هيلاس فيرونا بخماسية في الشوط الأول

طلائع الجيش المنتعش يواجه سموحة الجريح بالدوري المصري

موعد مباراة بيراميدز القادمة بعد الفوز على البنك الأهلي بالدوري

معسكر للمصري بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري الممتاز

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تقلبات عنيفة في الطقس غدا

لغز وفاة الملحن محمد رحيم، تفاصيل تحقيقات الـ 15ساعة لكشف غموض الواقعة، شقيقه يؤكد وجود شبهة جنائية، ومصير الجثمان معلق بين الإعلان عن الجنازة والتأجيل

محامي ضحية عمرو دياب يكشف مفاجأة عن المطرب

1800 جنيه زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، سبب غياب مي عز الدين عن جنازة والدتها

ضحية عمرو دياب: المطرب رفض الاعتذار لي، وهذه حقيقة التعويض المالي

6 وفيات و17 مصابًا، ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم الصحراوي الغربي

منوعات

المزيد

الفضول يقود سباك نمساوي للعثور على كنز ثمين

طائر المينا يثير الذعر في الجزائر، ما القصة؟

الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو)

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 23/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم السبت 23-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في جلسة محاكمة عمرو دياب والشاب المصفوع؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سُمي إبليس بهذا الاسم؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

بالأحاديث النبوية، كنوز الأذكار تعرف عليها

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية