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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد استعدادات افتتاح سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور)

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال التفقد

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة،  موقع سوق اليوم الواحد الجديد بشارع الصوامع في حي إمبابة، والذي يتم تجهيزه حاليًا في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وخلال الجولة التفقدية، وجه المحافظ رئيس حي إمبابة بضرورة رفع كفاءة المنطقة بأكملها، والتأكد من جاهزية الشارع لاستقبال السوق، مع التركيز على الإنارة والأرصفة والنظافة وإزالة أي عوائق تعيق حركة المرور.

تعاون مثمر بين محافظة الجيزة ووزارة التموين والتجارة الداخلية

وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر بين محافظة الجيزة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تهدف إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتجين والمستهلكين، وبالتالي خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع.

 

خطة لتوسيع نطاق أسواق اليوم بالجيزة

وأعلن المحافظ عن خطة لتوسيع نطاق أسواق اليوم الواحد لتشمل أحياء إمبابة، الوراق، بولاق الدكرور، العمرانية، والمنيرة الغربية، وذلك بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.

أسواق اليوم الواحد، حلقة جديدة في مكافحة الغلاء

تهدف أسواق اليوم الواحد، التي يتم إقامتها في مختلف المحافظات، إلى توفير سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة، مما يخفف العبء على المواطنين ويحد من ارتفاع الأسعار. كما تساهم هذه الأسواق في دعم المنتجين المحليين وتشجيع الزراعة المصرية.

جهود متواصلة لتحسين الخدمات

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود محافظة الجيزة المتواصلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم. وتؤكد الزيارة التفقدية للمحافظ حرصه على متابعة المشروعات الخدمية وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذها.

 

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