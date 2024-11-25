قرار عاجل من التعليم بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمدارس الخاصة والدولية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا مهمًّا إلى المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمدارس الخاصة والدولية.

تطبيق الحد الأدني للأجور للمعلمين

ونص خطاب وزارة التربية والتعليم: ايماء الى التعليمات المشددة الصادرة من معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور للمعلمين في كافة المدارس الخاصة بجميع أنواعها وكذا قرار الدكتورة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور ) رقم (27) لسنة 2024 والمتضمن أن يكون الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه ستة آلاف جنيه مصري لاغير ) وذلك اعتبارا من 2024/5/1 ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم أنه على جميع المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق المناهج ذات الطبيعة الخاصة (دولية) الالتزام، وبتطبيق القرار المذكور على جميع المعلمين بهذه المدارس مع التنبيه مشددا بمتابعة الالتزام بتنفيذ ذلك.

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