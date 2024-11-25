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وزير التعليم يزور مدرسة "فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" ويجري حوارا مع الطلاب

محمد عبداللطيف وزير
محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم خلال الزيارة
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قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة مدرسة "مجموعة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

 مدرسة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية

وتفقد الوزير الورش واستمع لشرح أحد المعلمين على نموذج لمحرك سيارة ومدى استفادة الطلاب من هذه النماذج المصنعة، كما تفقد معمل الكيمياء والفيزياء وعددًا من الفصول.

 

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كما أجرى الوزير حوارا أبويا مع الطلاب والطالبات حول شغفهم بدراسة مجال السيارات فى المدرسة وأهدافهم بعد انتهاء الدراسة، ومدى استفادتهم من الدراسة بالمدرسة، حيث أكد الطلاب والطالبات من جانبهم على تطلعهم للعمل فى هذا المجال والالتحاق بكليات الهندسة لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

 

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مدرسة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم

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