كرة اليد، تعرف على موعد انضمام اللاعبين المحترفين لمعسكر المنتخب

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها منتصف شهر يناير المقبل، بتنظيم مشترك بين الدنمارك وكرواتيا والنرويج.

ويخوض المنتخب الوطني حاليا استعدادات قوية للمشاركة في البطولة، تتضمن مواجهات ودية ومعسكرات خارجية، وصولا للمشاركة في منافسات المونديال.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبين المحترفين إلى صفوف المنتخب الوطني يوم 27 ديسمبر المقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

الزمالك يفوز على الأهلي في دوري المحترفين

وعلى جانب آخر، حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على نظيره النادي الأهلي بنتيجة (32-30)، في المباراة التي جمعت بينهما أمس في قمة المرحلة الأولى من دوري المحترفين للموسم الحالي 2024/2025.

قائمة خالد فتحي في انتخابات كرة اليد

أعلن خالد فتحي المرشح على رئاسة اتحاد كرة اليد قائمته، استعدادا لخوض الانتخابات المقرر إقامتها يوم 13 ديسمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وضمت قائمة خالد فتحي كلًّا من:

منصب الرئيس: خالد فتحي

نائب الرئيس: خالد ديوان

أمين الصندوق: نبيل خشبة

العضوية:

عمرو فتحي - خالد صالح - محمد جمال هليل - عبير عقيل - أحمد زقزوق - عمرو الشناوي.

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد كرة اليد

وتضم قائمة المرشحين كلًّا من:

منصب الرئيس:

خالد فتحي - محمد الأمين - هادي فهمي

نائب الرئيس:

ياسر الرملي - جابر سعيد - خالد ديوان

أمين الصندوق:

عمرو صلاح - نبيل خشبة

العضوية:

محمد فتحي - جمال القليوبي - عبير عقيل - تامر العناني - وليد منير - حسناء معوض - أكرم أبو ريدة - محمد زهران - محمد جمال هليل - حسنين شرف - هشام ربيع - خالد صالح - عمرو الشناوي - أحمد زقزوق - عمرو فتحي - عمرو العدل - رفعت علي - سعيد عبد الغني - حاتم خميس - مجدي مصطفى - عمر شوقي - محمد عبد النبي - آمال زوام.