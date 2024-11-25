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محافظات

إزالة 24 حالة تعد بالبناء المخالف في البحيرة

ازالة التعديات بالبحيرة
ازالة التعديات بالبحيرة

أكدت الدكتور جاكلين عازر - محافظ  البحيرة، على ضرورة استمرار تكثيف الحملات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وذلك لضمان حماية الرقعة الزراعية وعدم السماح بالاستيلاء على أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، تواصل محافظة البحيرة حملاتها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم للتعديات والمخالفات.

إزالة 17 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة (مباني) بمساحة 587 مترا مربعا

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 17 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة (مباني) بمساحة 587 متر مربع، 7 حالات تعدي على أراضٍ زراعية بمساحة فدان و8 قراريط، ليصبح إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الثانية للموجة 24 حتى الآن 260 حالة تعدي على أراضٍ مملوكة للدولة بمساحة 16031 متر مربع (مباني)، و112 حالة على أراضي زراعية بمساحة 9 أفدنة و6 قراريط.

المراكز تساهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم

أضافت محافظ البحيرة، على استمرار استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تساهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.

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