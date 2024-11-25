الإمارات تعتقل 3 مشتبه بهم في واقعة مقتل حاخام إسرائيلي

قالت السلطات الإماراتية إنها اعتقلت 3 أشخاص مشتبه بهم بعد مقتل حاخام إسرائيلي ـ مولدافي كان يمثل منظمة يهودية متطرفة لا تعترف بحق فلسطين في الوجود.

اعتقال 3 أشخاص بعد مقتل حاخام إسرائيلي بالإمارات

ووصفت تل أبيب الحادثة بأنها "هجوم إرهابي معاد للسامية، وتم العثور على جثة زفي كوغان البالغ من العمر 28 عاما أمس الأحد بعدما فقد أثره منذ الخميس، ما أثار سخطا في إسرائيل.



وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن "السلطات الإماراتية المختصة تمكنت في وقت قياسي من القاء القبض على الجناة في حادثة مقتل" كوغان.

ولم تقدم الداخلية الإماراتية تفاصيل عن الموقوفين، لكنها قالت إنه "سيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات".

وحتى قبل إعلان توقيف المشتبه بهم، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان مشترك أن مقتل كوغان "عمل شنيع من أعمال الإرهاب المعادية للسامية"، مشيرين إلى أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها "حتى تتحقق العدالة ويحاسب المسؤولون عن مقتله".

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