بشرى للرائدات الاجتماعيات الموقوفات.. وزيرة التضامن تقرر عودتهن للعمل

أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بعودة جميع الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل إلى ممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، وتصرف لهن كافة الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر الجاري.

منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، وذلك في إطار حوكمة منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات، مشددة على أنه في حالة وجود شبهة فساد عقب إجراء التحقيق أو التقييم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤول عن أي مخالفة في قواعد اختيار الرائدات إعمالًا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه تقرر أيضًا استمرار إيقاف عمل 20 رائدة، وإيقاف كافة المخصصات المالية المقررة لهن، وذلك نظرًا لوجود صلة قرابة بينهن وبين أعضاء لجنة الاختيار، وبين بعض العاملين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرائدات المجتمعيات يلعبن دور مهم ومؤثر في تنفيذ برامج الوزارة ويحققن إنجازات كبيرة في العمل الميداني وجهدهن مقدر ولدينا خطط لتطوير هذا الدور ورفع كفاءة الرائدات ومنحهن فرص أكبر خلال الفترة القادمة.

تفاصيل وقف الرائد الاجتماعيات

يشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد اتخذت قرارًا بوقف ١٥٠٠ رائدة مجتمعية لمراجعة وتقييم طريقة اختيارهن وتقييم مستوى أدائهم للمهام التي تم تكليفهن بها.

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