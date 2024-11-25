الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة النصر السعودي والغرافة القطري بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

يخوض النصر السعودي مباراة مهمة خارج الديار أمام الغرافة القطري، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، بينما يأتي الغرافة في المركز السادس برصيد 4 نقاط (من انتصار وتعادل وهزيمتين).

 موعد مباراة الغرافة والنصر في دوري أبطال آسيا 


وتقام مباراة الغرافة والنصر على ملعب البيت  في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعودية.


القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والنصر

يتم إذاعة مباراة الغرافة والنصر عبر قنوات SSC SPORT HD داخل السعودية وbeIN SPORTS AFC في باقي الدول.

النصر ضد الغرافة 


ويتطلع النصر للفوز الرابع ومواصلة المنافسة على الصدارة، وخسر الفريق آخر لقاء له أمام القادسية ضمن دوري "روشن السعودي للمحترفين".


في المقابل، يتطلع الغرافة للفوز من أجل التقدم في سلم الترتيب والوصول لدور الـ16، ولدى الفريق القطري فوز وتعادل، مقابل خسارة مباراتين، ولديه 6 أهداف مقابل دخول 8 أهداف في مرماه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة الغرافة والنصر الغرافة النصر دوري أبطال آسيا

مواد متعلقة

موعد مباراة العين الإماراتي وأهلي جدة بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تحول مفاجئ في مستقبل فان دايك مع ليفربول

النصر السعودي يواجه الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا

صدام عربي قوي بين العين الإماراتي والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

"لا يعرف القراءة والكتابة"، دفاع سعد الصغير يطالب ببراءته من تهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

البلدي يتراجع 10 جنيهات، أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق

محمد صلاح يعلنها: "أنا محبط من ليفربول وبقائي ليس بيدي"

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

إيداع سعد الصغير بقفص الاتهام لمحاكمته في قضية تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء (فيديو)

صانع محتوى يرسل لرونالدو هدية الـ 50 مليون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد واقعة تهديد أحمد سيد زيزو بالقتل.. كيف تتعامل مع الجريمة الإلكترونية وطرق الاستعلام عنها؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

الشعراوي يروي كيف بدأت قصة النبي إبراهيم مع تحطيم أصنام قومه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية