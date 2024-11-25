هل يبرئ تقرير الطب الشرعي سعد الصغير في حال ثبوت مرضه؟

أكد مصدر قضائي أن تقرير الطب الشرعي الخاص بمرض المطرب سعد الصغير والذي يدعي بأنه يتعاطى مخدر الترامادول بسببه بناء على روشتة طبية سيكون له دور كبير في قضية محاكمته بتهمة تعاطي المخدرات.

وأضاف المصدر أنه في حال ثبوت تعاطي سعد الصغير المخدر بناء على روشتة طبية سينتهي شق تعاطيه مخدر الترامادول وبتبقى مخدر الحشيش.

نظر جلسة محاكمة المطرب سعد الصغير بتهمة تعاطى المخدرات

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر، أثناء فحص حقائب المتهم، وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

السجائر المضبوطة تحوي سائلًا للحشيش المخدر

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

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