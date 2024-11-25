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حوادث

بعد قليل، نظر جلسة محاكمة المطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

سعد الصغير؛ فيتو
سعد الصغير؛ فيتو

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بعد قليل جلسة محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات.

اتهام سعد الصغير بحيازة مخدرات

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن  جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

السجائر المضبوطة تحوي سائلًا للحشيش المخدر

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

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