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ثقافة وفنون

تعرف على تفاصيل مسلسل "ولعة ومفتاح" لأحمد مالك وطه الدسوقي

أحمد مالك وطه الدسوقي،
أحمد مالك وطه الدسوقي، فيتو

يشارك النجمان طه الدسوقي وأحمد مالك في سباق رمضان القادم بمسلسل "ولعة ومفتاح"، الذى من المقرر أن يبدآن تصوير أحداثه منتصف الشهر الجاري.

ويظهر كل من أحمد مالك وطه الدسوقي في مرحلة الطفولة وهما داخل إحدى دور الأيتام، والتي يحاولان الهرب منها كثيرًا، وبعد سن معين يخرج الأثنين ويقومون بالسرقة، إلى ان يتم القبض عليهم في إحدى المرات.

 

مسلسل ولعة ومفتاح

 مسلسل “ولعة ومفتاح” من تأليف محمود عزت، وفكرة أحمد مالك، وفكرته الأساسية تدور حول احتياجات الشباب، وتم وإخراج عصام عبد الحميد.

 

وغاب أحمد مالك عن الأعمال الدرامية منذ 3 سنوات، حين عرض آخر مسلسل له “نسل الأغراب” الذى شارك فيه مع كل من الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة.

 

وكان آخر أعمال الفنان طه الدسوقي مسلسل “حالة خاصة” الذى قدمه مع الفنانة غادة عادل، وجسد فيه دور شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وحصل العمل علي إشادة  الجمهور والنقاد.

 

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