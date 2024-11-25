أديل تودع معجبيها في الليلة الأخيرة من حفلاتها في لاس فيجاس (فيديو)

أديل ودعت المغنية أديل، معجبيها في الليلة الأخيرة من حفلاتها في ولاية لاس فيجاس الأمريكية، والتي استمرت لعدة شهور، قدمت خلالها العشرات من الحفلات الغنائية.

ولم تتمالك أديل نفسها وهي تودع جمهورها، لتبكي قائلة:"سأفتقدكم بشدة.. لا أعرف متى سأغني مرة أخرى".

"I will miss it terribly and I will miss you terribly. I don't know when, I'm gonna next perform again". #WeekendsWithAdele pic.twitter.com/qSAlx3p20o — Adele Stats (@StatsAdele) November 24, 2024

أديل تكشف سبب رغبتها في أخذ استراحة من الغناء

كشفت المغنية البريطانية أديل، في حفلتها الغنائية، التي أقيمت أمس في مدينة ميونيخ الألمانية، عن سبب رغبتها في أخذ استراحة من الغناء.

وقالت أديل:"لقد كان الأمر مذهلًا، أنا فقط بحاجة إلى الراحة.. لقد أمضيت السنوات السبع الماضية في بناء حياة لنفسي، وأريد أن أعيشها الآن".

أديل تقرر أخذ استراحة من الموسيقى لاستكشاف أنشطة إبداعية جديدة

أعلنت المغنية أديل أنها تنوي أخذ استراحة من الموسيقى، لاستكشاف أنشطة إبداعية جديدة.

وقالت أديل في تصريحات صحفية جديدة: "أنوي أخذ استراحة من الموسيقى والغناء، لفترة لاستكشاف أنشطة إبداعية جديدة، وتجربة أشياء جديدة في الحياة".

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