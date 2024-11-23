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جامعة القاهرة: 30 مليون جنيه دعم من الموارد الذاتية للمستشفى الفرنساوي

الدكتور محمد سامي
الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عددًا من التجديدات والتطويرات بمستشفي قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، بحضور الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور ايهاب الشيحي مدير مستشفى قصر العيني التعليمي (الفرنساوي)، وقيادات المستشفى الطبية والإدارية.

محمد سامى عبد الصادق يفتتح عددا من مشروعات التطوير بمستشفى الفرنساوي لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية وفق الأكواد العالمية

 

وفي تصريحاته خلال الافتتاحات أكد د. محمد سامى عبد الصادق دعمه الكامل للمستشفى الفرنساوى في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهه، مشيرا إلى العمل على توفير الإمكانات ليستعيد المستشفى ريادته وتميزه فى تقديم الخدمات الطبية بالمستوى اللائق ووفق الأكواد العالمية.

رئيس الجـامعـة: ندرك حجم التحديات التي تواجهنا لاستعادة مستشفى الفرنساوي لمكانته ودوره الريادي، وسنعمل بكامل طاقتنا على النهوض بهذا الصرح الطبي

وعلى هامش الافتتاحات، أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عن دعم مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" بمبلغ 30 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة، بحيث يخصص هذا المبلغ لصرف مستحقات الأطباء والعاملين ووحدات العلاج والأشعة بالأجر، مؤكدا ثقته في حرص الكوادر والكفاءات الطبية بقصر العيني على الاضطلاع بدورهم المسئول في سبيل تطوير مستشفى الفرنساوي، وموجها الشكر للدكتور حسام صلاح والدكتور إيهاب الشيحي وباقي قيادات المستشفى والعاملين بها على الجهد المبذول، متطلعا إلى دورهم في السير بخطوات سريعة في التحديث والتطوير لعودة المستشفى مرة أخرى إلى عصره الذهبي.

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ومن جانبه أعرب د. حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بالجامعة عن خالص تقديره للدعم الذى تقدمه الجامعة برئاسة د. محمد سامى عبد الصادق لقطاع المستشفيات ولمنظومة التعليم الطبى بالجامعة، وتوفير أحدث معطيات العصر على مختلف المستويات، بما يمكنها من ممارسة دورها أكاديميا ومهنيا، محليا ودوليا.

وفي السياق ذاته أعرب د. إيهاب الشيحى مدير الفرنساوي عن شكره العميق وفريق العمل لرئيس الجامعة وإدارتها، لدعمهم عمليات التطوير بالمستشفى، وسداد مستحقات الأطباء والعاملين ووحدات الاشعة والعلاج بالأجر، متعهدا ببذل أقصى جهد في خطوات التطوير والتحديث لتصل المنظومة الطبية والصحية بالمستشفى إلى المستوى اللائق بمكانة جامعة القاهرة ومستشفياتها.

وعقب الافتتاحات كرم د. إيهاب الشيحى مدير الفرنساوى معالى رئيس الجامعة د. محمد سامى عبد الصادق، ود. حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، ود. هاني العسلي نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات، م. أحمد ترك أمين عام الجامعة.

وشملت عمليات التجديد والتطوير التى افتتحها رئيس الجامعة تجديد وتطوير قسم الأشعة بالكامل ومن بينه الجهاز الخاص بأشعة هشاشة العظام، وهو الجهاز الوحيد بمستشفيات الجامعة، واستمع رئيس الجامعة من د. هاني العسلي إلى شرح حول إمكانات الأجهزة الجديدة وشملت جهازى أشعة مقطعية مزودين بأحدث التقنيات العلمية وهما: جهاز 16 مقطعا وجهاز 164 مقطعا مزودا بتقنية الذكاء الاصطناعي ويمكن استخدامه في تصوير الشرايين التاجية، وشرايين المخ، ويتحمل حتى 220 كيلو، إلى جانب تزويد وحدة الفحص الشامل بجهاز سونار حديث ويمكن استخدامه في أخذ عينات من الغدة الدرقية،  وتزويد وحدة صحة المرأة بجهاز سونار حديث متطور لرفع كفاءة الوحدة.

 

كما تضمنت الافتتاحات، وحدة الغسيل الكلوي بعد تجديدها حيث لم تشهد أي عمليات تطوير منذ أكثر من 25 عامًا، وتزويدها بمحطتي تنقية مياه، و6 أجهزة غسيل كلوي حديثة، لتصبح  الوحدة مزودة بعدد 16 جهاز غسيل كلوي تعمل على مدار الساعة، وجاري العمل على رفع قوة الوحدة إلى 20 جهاز غسيل كلوي.


كما تم افتتاح تجديدات منطقة مرضي بطاقة 32 سريرا، وتم تجديدها على أعلى مستوى وتخصيصها للمرضى من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وافتتاح استراحة أعضاء هيئة التدريس ومكتب خدمات مزود بطاقم عمل لتقديم كافة الخدمات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المترددين على المستشفى.

كما شملت الافتتاحات، افتتاح تجديد ورفع كفاءة منطقة A9 لتصبح رعاية مركزة جراحية ورعاية مركزة لأمراض الكبد بطاقة 20 سرير رعاية مركزة، وافتتاح التطويرات التي تمت بمنطقة D9 المخصصة للسياحة العلاجية.

 

 

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