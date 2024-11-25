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حوادث

اليوم، المحكمة تتسلم تقرير الطب الشرعي للمطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

سعد الصغير؛ فيتو
سعد الصغير؛ فيتو

تتسلم محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الإثنين تقرير الطب الشرعي للمطرب الشعبي سعد الصغير والذي يحاكم بتهمة تعاطي المخدرات؛ للوقوف على حالته الصحية وما إذا كانت حالته تستدعي تناول الترامادول من عدمه.

اتهام سعد الصغير بحيازة مخدرات

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

السجائر المضبوطة تحوي سائلًا للحشيش المخدر


وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

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محكمة جنايات شمال القاهرة النيابة العامة سعد الصغير

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