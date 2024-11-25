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حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل هدد طليقته بفيديوهات خاصة بالمعادي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس بمعاقبة عاطل وشقيقته بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بتهديد طليقته بفيديوهات صورها الأول له مع المجني عليها أثناء علاقتهما الحميمية خلال فترة زواجهما خلسة دون معرفتها بمنطقة المعادي، وتعديهما على حرمة الحياة الخاصة لها، إن لم تتنازل عن حقوقها.

 

عاطل صور زوجته خلسة

 وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم و. م 55 سنة صور زوجته أثناء ممارستهما العلاقة الحميمية خلال فترة زواجه بها خلسة دون معرفتها.

وأضافت التحقيقات أنه في 2021 تطلقت المجني عليها من المتهم وطالبته بمستحقاتها المالية فرفض ثم تواصل معها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مهددا إياها بفيديوهات صورها لها تجمعه بها خلال ممارستهما العلاقة الحميمية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم طلب من المجني عليها بالاشتراك مع شقيقته التنازل عن مستحقاتها مقابل عدم نشر الفيديوهات المخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة المعادى

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