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حوادث

"لا يعرف القراءة والكتابة"، دفاع سعد الصغير يطالب ببراءته من تهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

دفاع سعد الصغير
دفاع سعد الصغير

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة الي دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات.

وطالب دفاع سعد الصغير ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه. 

وأضاف المحامي أن موكله سعد الصغير يتعاطى مخدر الترامادول بغرض العلاج.

وأشار المحامي إلى أن موكله سعد الصغير لم يكن يعرف ماذا يوجد معه فهو لا يعرف القراءة ولا الكتابة. 

اتهام سعد الصغير بحيازة مخدرات

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن  جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

السجائر المضبوطة تحوي سائلًا للحشيش المخدر
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

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محكمة جنايات شمال القاهرة المطرب الشعبي سعد الصغير سعد الصغير

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