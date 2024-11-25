جنى الأشقر، من هي ليلى في مسلسل وتر حساس؟

لفتت الفنانة الشابة التي تجسد شخصية ليلى في مسلسل وتر حساس الأنظار خلال أحداث العمل الذي يعرض حاليًّا ويحظى بنسبة مشاهدة عالية.

وبدأ الجمهور في البحث عن كل ما يتعلق بهذه الفنانة الشابة التي تقدم أداءًا متميزًا ولكن اسمها ليس معروفًا بعد للكثيرين.

من هي ليلى في مسلسل وتر حساس؟

الفنانة الشابة التي تجسد شخصية ليلى في وتر حساس هي جنى الأشقر وهي فنانة شابة نجحت بملامحها البريئة أن تخطف أنظار الجمهور وما ساعدها أكثر أن الشخصية التي تقدمها في مسلسل وتر حساس بريئة ونقية، وبالرغم من أن اسم جنى الأشقر ليس معروفًا بالنسبة إلى الكثيرين إلا أن مسلسل وتر حساس ليس أول أعمالها.

فقد سبق وشاركت جنى في مسلسل كامل العدد +١ الذي عرض في رمضان الماضي وشارك به نخبة كبيرة من النجوم في مقدمتهم دينا الشربيني وشريف سلامة، حيث جسدت شخصية مريم، كما شاركت أيضًا في فيلم قصير يحمل اسم “لو”، وكانت جنى قد حصلت على ورش للتمثيل لصقل موهبتها.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

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