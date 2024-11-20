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ملفات وحوارات

التداعيات المترتبة على الفيتو الروسي ضد القرار البريطاني بشأن السودان.. وقف تدخل الدول العظمى في الشأن الداخلي للخرطوم.. واستمرار الصراع ومعاناة المدنيين

الفيتو الروسى، فيتو
الفيتو الروسى، فيتو

جاء الفيتو الروسي بشأن القرار البريطاني حول حماية المدنيين فى السودان ليزيد حالة الحيرة بشأن الأزمة السودانية والموقف المتوقع من موسكو في ظل العلاقات المتطورة بين البلدين والفهم العميق لطبيعة الأحداث بالسودان، والغريب هو الترحيب السودانى بالموقف الروسي وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول التداعيات الخاصة بالفيتو الروسى. 

السودان يرحب باستخدام روسيا حق الفيتو لصالحه

وقال الدكتور محمد فؤاد رشوان، الخبير بالشأن الإفريقي بمركز إيجيبشن للدراسات الاستراتيجية: سيظل تمسك روسيا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية صمام أمان ضد أي محاولات فرض أجندة سياسية عبر دوائر إقليمية ودولية ويحفظ سيادة ووحدة السودان.  

 

 

 وأكد أن الفيتو الروسي على مشروع القرار البريطاني بشأن السودان يُفسر على أنه دعم غير مباشر للجيش السوداني، حيث إن الموقف الروسي يتناغم مع حكومة السودان الحالية التي يسيطر عليها الجيش.

المشروع البريطاني كان يهدف إلى فرض وقف إطلاق النار

وأكد رشوان، فى تصريح لـ"فيتو"، أن المشروع البريطاني كان يهدف إلى فرض وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وهو ما قد يُشكل ضغطًا إضافيًا على الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن موقف روسيا يعكس رفضًا لأي تدخلات دولية قد تُضعف موقف الجيش أو تُعزز من تدخلات خارجية في الصراع.
تداعيات الموقف الروسي 

وواصل حديثه، قائلا: إن هناك تداعيات لهذا القرار كالتالي:

1. تفاقم الأزمة الإنسانية: فشل مجلس الأمن في تمرير قرار يدعم وقف إطلاق النار يعزز استمرار القتال، مما يفاقم معاناة المدنيين ويُطيل أمد الأزمة الإنسانية.

2. إضعاف الجهود الدولية: الفيتو يعكس انقسامات داخل مجلس الأمن، مما يُضعف قدرة المجتمع الدولي على التدخل بشكل فعّال لإيجاد حل سياسي أو إنساني للأزمة.

3. تعزيز موقف الجيش: القرار يعطي الجيش السوداني مزيدًا من الوقت لإعادة ترتيب أوراقه على الأرض، معتمدًا على الدعم الضمني من حلفاء مثل روسيا، ما قد يُطيل أمد النزاع دون حسم واضح.

4. تأثير على المفاوضات: قد يؤدي القرار إلى تعقيد العودة إلى طاولة المفاوضات بين الأطراف المتصارعة، إذ أن غياب الضغوط الدولية قد يجعل الأطراف أكثر تمسكًا بمواقفها.

هذا الوضع يعكس تعقيدات المشهد السياسي الدولي حول السودان، حيث تتشابك المصالح الإقليمية والدولية مع الوضع الداخلي.

رمضان قرنى 
رمضان قرنى 

وقال الدكتور رمضان قرنى، المتخصص بالشأن الأفريقي: إن هناك مؤشرا جديدا على ارتهان الأزمة السودانية بمواقف الأطراف الدولية، وفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار قدمته بريطانيا لحماية المدنيين في السودان، وذلك بعدما استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” ضده، بالرغم من تأييد أعضاء المجلس الـ14 الآخرين مشروع القرار البريطاني.

مسؤولية حماية المدنيين في السودان

وأكد قرني، فى تصريح لـ “فيتو”، أنه لتبرير الموقف الروسي، قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي: إن بلاده ترفض مسودة القرار البريطاني لأنه يحمل فهمًا خاطئًا بشأن مسؤولية حماية المدنيين في السودان، ومن ثم يجب أن يتخذ قرارٌ بشأن دعوة قوات أجنبية إلى السودان.

ترحيب السودان بالموقف الروسي من التصويت الأممي

وتابع أنه بالرغم من ترحيب السودان بالموقف الروسي من التصويت الأممي إلا أن هذه الوضعية تكشف عن غياب التوافقات الدولية بشأن آلية حماية المدنيين بالسودان، بالنظر إلى:

أولا: تمسك الجيش السوداني باضطلاعه بمسؤولية حماية المواطنين بالسودان، رافضا التدخلات الخارجية، واعتبارها انتقاصا من السيادة السودانية.

ثانيا: عدم تحديد القرار البريطاني بوضوح تشكيل “آلية امتثال” لحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية.

ثالثا: غياب الحماس الإقليمي والدولي لمقترح "هيئة الايجاد" لنشر قوات أفريقية من دول ليس لها مصلحة أو علاقة بالصراع الدائر في السودان. تقدر بنحو 4500 عسكري، تسهم كل دولة بنحو 900 فرد، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

استمرار الصراع العسكري في السودان  

وواصل حديثه، قائلا: يرجح استمرار هذه الوضعية المعقدة للصراع، في ضوء استمرار التوازن العسكري بين طرفي الصراع، واقتصار مباحثات المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم برييلو، مع المسؤولين السودانيين في بورتسودان على الحديث عن الجوانب الإنسانية، واستمرار تدفق المساعدات دون الإشارة إلى تقديم الإدارة الأمريكية مقترح جدي أو عملي لوقف القتال، أو قبول الجيش السوداني من حيث المبدأ مناقشة أي مقترحات بعيدا عن اتفاق جدة.

وقال السفير السوداني لدى روسيا، محمد الغزالي: إن الفيتو الروسي ضد مشروع القرار البريطاني حول حماية المدنيين هو الموقف المتوقع من موسكو في ظل العلاقات المتطورة بين البلدين والفهم العميق لطبيعة الأحداث بالسودان.

السودان يرحب باستخدام روسيا حق الفيتو لصالحه

وأضاف: سيظل تمسك روسيا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية صمام أمان ضد أي محاولات فرض أجندة سياسية عبر دوائر إقليمية ودولية ويحفظ سيادة ووحدة السودان.

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