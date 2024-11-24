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اقتصاد

شعبة السيارات تكشف عن توقعاتها للأسعار المرحلة المقبلة

شعبة السيارات تكشف
شعبة السيارات تكشف عن توقعاتها للاسعار المرحلة المقبلة

أسعار السيارات.. كشفت شعبة السيارات، عن مصير أسعار السيارات خلال الفترة الجارية المتبقية من عام 2024، والتي تشهد استقرارا في الأسعار،  مما يؤدي لتنشيط حركة المبيعات بشكل تدريجي، ويستمر الوضع حتئ مطلع عام 2025. 



توفر الدولار في البنوك سيساعد في استقرار أسعار السيارات
 

وأوضحت شعبة السيارات، أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في سعر العملة مما ينعكس علي السوق باستقرار الأسعار، بالإضافة إلى ذلك فتح الاستيراد للسيارات في عام 2025 الذي يساهم بشكل كبير في توفير السيارات وثبات أسعارها. 

 

استقرار أسعار السيارات الجديدة في 2025
 

وأضافت الشعبة العامة للسيارات،  أن السوق المحلي شهد العديد من الاتفاقيات التي تفيد بزيادة التجميع المحلي،  وتصنيع السيارات مثل بروتون الاقتصادية وبدء الإنتاج بداية العام المقبل سيساعد في تخفيض الأسعار في السوق حيث ستواجه هذه السيارات الطرازات الاقتصادية الأخرى وتمنع ارتفاع سعرها.

 

وفي ذات السياق المتصل استعرض تقرير من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي تصدير مصر للعالم للسيارات المجمعة محليًّا، خلال شهر أغسطس الماضي وبلغت 13.7 مليون دولار.

 

إجمالي الدول المستوردة للمركبات من مصر


ووفقًا لما نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أكثر الدول المستوردة للسيارات من مصر في أغسطس الماضي كالتالي:

1- المملكة المتحدة بقيمة 4.7 مليون دولار و24 أتوبيسا.


2- ليبيا 3.3 مليون دولار و12 أتوبيس وسيارة واحدة أغراض خاصة.


3- السعودية 2.5 مليون دولار بعدد 24 أتوبيسا و3 سيارات لأغراض خاصة.

4- الأردن 1.2 مليون دولار بعدد 8 أتوبيسات.

5- تركيا مليون و60 ألف دولار بعدد 8 أتوبيسات.

6- ألمانيا 534 ألف دولار بعدد 1 أتوبيس و6 سيارات لأغراض خاصة.

7- السودان 176 ألف دولار بعدد 1.484 مركبة بثلاث عجلات.

8- الجزائر 62 ألف دولار بأتوبيس واحد.

9- الامارات 8.000 دولار لسيارة واحدة نقل.

10- قطر 4.000 دولار لسيارة لأغراض خاصة

 

مصر تصدر 1.572 مركبة في أغسطس
 

ونشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تصدير 1572 مركبة في أغسطس الماضي تشمل التالي:

- 1484 مركبة بثلاث عجلات.

- 76 أتوبيسا.

- 11 سيارة مخصصة لأغراض خاصة.

- 1 سيارة نقل

 

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