أسعار تذاكر حفلي عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية

يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفلين بصحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يقام الحفل الأول للموسيقار عمر خيرت يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر المقبل، على أن يقام الحفل الثاني في اليوم التالي 17 ديسمبر المقبل.

طرح موقع تذكرتي أسعار التذاكر للجمهور مقسمة إلى ثلاث فئات، وجاءت كالتالي:

(SIDE SEATS BALCONY - SIDE SEATS LOGE - BALCONY (SIDE FAUTEUIL بمبلغ 1510 جنيهات.

(LOGE - FAUTEUIL - SIDE SEATS BAIGNOIRE) بمبلغ 1810 جنيهات.

(ORCHESTRA - PARTERRE - BAIGNOIRE) بمبلغ 2010 جنيهات.

حفل عشاء فاتن حمامة

وكان الموسيقار عمر خيرت ، قد تحدث عن صورة عائلية جمعت بينه وبين الفنانة الراحل فاتن حمامة وزوجها الدكتور محمد عبد الوهاب، قائلا: كانت البوابة الواسعة لوصل موسيقاي للناس".

وأكد عمر خيرت: "في أحد فنادق القاهرة الشهيرة أواخر السبعينيات سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كانت تحتفل بعشاء عائلي بسيط بمناسبة عيد زواجها من زوجها من الدكتور محمد عبد الوهاب، بينما كنت أعزف بيانو بالصدفة في مطعم بنفس المكان فصافحتني فاتن حمامة وأعجبت بالموسيقى التي أعزفها".

إعجاب فاتن حمامة بمقطوعة عمر خيرت

وتابع: "جاءتني فاتن حمامة بعد عزف المقطوعة وقالت لي مخبي الحاجات دي فين أنا أعرفك من فترة، وإيه اللي أنا بسمعه ده، فقلت لها بحب أقول حاجات من دماغي فقالت لي واحنا ليه مش بنسمع الحاجات دي فقلت لها مش كل حاجة الواحد يقدر يعرفها".

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