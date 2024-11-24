الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ظهور أحمد طارق في وتر حساس، تحول مفاجئ يُشعل الصراع ويقلب الأحداث رأسًا على عقب

أحمد طارق، فيتو
أحمد طارق، فيتو

منذ أن ألقى مخرج مسلسل وتر حساس قنبلة في الحلقة ٢٠ من المسلسل بظهور أحمد طارق في نهاية الحلقة، وبدأ الجمهور في محاولة توقع طبيعة شخصيته خاصة بعدما ترك ظهوره أثرًا صادمًا على سلمى.

وتوقع الكثيرون أن أحمد طارق هو الزوج الأول لسلمى ووالد غالية، وهو ما كشفته الحلقة 21 بالفعل، حيث يجسد أحمد طارق شخصية الزوج الأول الذي كانت تتحدث معه سلمى في الحلقات الأولى وترسل له المال بمعرفة رشيد. 

ويعود علي من أمريكا بعدما قضى فترة علاجه من الإدمان وتعافى منه، ويتم الكشف أنه كان قد  تم عقد اتفاق بين علي وسلمى في الماضي بأنه سيختفي ويتم اعتباره ميتًا أمام الجميع مقابل أنه يعيش حياته بالصورة التي يريدها، ووافق هو على كل بنود الاتفاق.

كما يتم الكشف عن أنه كان الصديق المقرب لرشيد “محمد علاء” وأنه عاد إلى مصر بسبب كاميليا “إنجي المقدم” التي تساعده في الخفاء على تدمير سلمى، فيطالب بالعيادة التي تديرها سلمى ويطالب بحضانة ابنته غالية وهو ما أخبر رشيد به أيضًا.

وبعودة علي الزوج الأول لسلمى، تتغير الأحداث وتنقلب رأسًا على عقب، وتتهدد حياة سلمى كليًا، ليس فقط لأنها ستكون كاذبة أمام ابنتها وأمام الجميع لمرة أخرى ولكن لأن عملها سيكون على المحك وكذلك حضانة ابنتها خاصة أنها تزوجت ولعلي الحق في المطالبة بحق ابنته.

ويمكن أن يتبع طرقًا ملتوية للحصول عليها في ظل مساندة كاميليا له للانتقام من سلمى، وبالتالي ستتجه أحداث المسلسل في مسار غير متوقع ويواصل نجاحه في جذب أنظار الجمهور وإبقائهم على أحر من الجمر لمعرفة ما تخبئه الأحداث المقبلة.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد طارق مسلسل وتر حساس وتر حساس الفن اخبار الفن صبا مبارك

مواد متعلقة

في عيد ميلاد ميرفت أمين، اكتشفها أحمد مظهر و"أبي فوق الشجرة" انطلاقتها نحو الشهرة..وحكاية فيلم أثر على مسيرتها

ماندو العدل عن الاهتمام بتقدير الفنان في حياته: "الحقوا الشطار اللي مش واخدين حقهم"

مسلسل 6 شهور يعود للصدارة في قائمة الأكثر مشاهدة على Watch It

قصة المسلسل الكويتي صدف وموعد عرضه

بعد ظهوره المفاجئ في الحلقة 20، أبرز التوقعات لشخصية أحمد طارق في مسلسل وتر حساس

وداعًا محمد رحيم، لمع نجمه بعالم الموسيقى في عمر صغير.. أول تعاون له مع الهضبة في "وغلاوتك".. قدم أشهر أغاني "الميجا ستارز".. ورحل في "عز شبابه"

5 أسباب جعلت مسلسل وتر حساس يتصدر الترند

مسلسل صدف، تعرف على شخصيات أبطال العمل

الأكثر قراءة

التعويم لن يحل المشكلة، فايننشال تايمز تكشف تفاصيل أزمة الدولار القادمة

أنجبت منه طفلا، أرملة محمد رحيم ترد على الاتهامات الموجهة لها

من اليوم، إيقاف بعض القطارات لضعف مشغوليتها، اعرف التفاصيل

عمرو أديب: المصريون أنفقوا مليار و200 مليون دولار على مراهنات كرة القدم (فيديو)

ما حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء في الصلاة؟ الإفتاء تُجيب

شقيق محمد رحيم: أخويا مات مقهورا لتجاهل تكريمه ولا خلافات مع زوجته

سجن ثلاث سنوات وغرامة 3000 دينار، نص القانون الجديد لإقامة الأجانب في الكويت

العظمى بالقاهرة 19 مئوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 25-11-2024

منوعات

المزيد

اكتشاف تغيرات في دماغ المدخنين تمنعهم من كشف الخداع

علماء يكتشفون طريقة جديدة لقياس الوقت

صحيفة بريطانية: أوكرانيا تواجه "صقيعا مميتا" بعد تدمير 80% من منظومة الطاقة

دراسة تكشف عن تقديرات مرعبة لضحايا التغيرات المناخية في 2100

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح يصل لهدفه الـ300 خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء في الصلاة؟ الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية