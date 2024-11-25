الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

من اليوم، إيقاف بعض القطارات لضعف مشغوليتها، اعرف التفاصيل

قطار، فيتو
قطار، فيتو

أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء والصيانة والدعم الفني بالمناطق بإيقاف تشغيل بعض القطارات على خط المنصورة / الإسكندرية، والعكس بداية من اليوم الإثنين  لضعف المشغولية خلال فصل الشتاء.

وأكدت الهيئة من خلال التعليمات التي تضمنت الإيقاف المؤقت لبعض القطارات؛ قطاري رقم  ٣٠٢٢-٣٠٢٠/٣٠٢١ - ٣٠١٩ ثالثة مكيفة المنصورة الإسكندرية وبالعكس، وايقاف تشغيلهما اعتبارًا من يوم ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ مع بداية فصل الشتاء لضعف المشغولية.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السكة الحديد تشغيل بعض القطارات بداية فصل الشتاء هيئة السكة الحديد خط المنصورة الإسكندرية

مواد متعلقة

البراءة من تهمة وهمية

وزير الثقافة يلتقي مدير المكتب الإقليمي لليونيسكو بالقاهرة لبحث ‏سُبل تعزيز التعاون

الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير تابع للحوثيين في البحر الأحمر

صحة المنيا: تحرير 359 محضرًا وإعدام 1042 كيلو أغذية فاسدة خلال شهر

تفاصيل إصابة كريم فؤاد خلال مباراة الأهلي وسموحة بالدوري

رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن بيع المطارات وقطع أشجار قصر المنتزه

أسامة عباس يعتذر عن حضور ندوة تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح

هيجرالي حاجة، أول تعليق من طالبة الإسكندرية الحاصلة على صفر بنتيجة الثانوية العامة 2024

الأكثر قراءة

التعويم لن يحل المشكلة، فايننشال تايمز تكشف تفاصيل أزمة الدولار القادمة

أنجبت منه طفلا، أرملة محمد رحيم ترد على الاتهامات الموجهة لها

من اليوم، إيقاف بعض القطارات لضعف مشغوليتها، اعرف التفاصيل

عمرو أديب: المصريون أنفقوا مليار و200 مليون دولار على مراهنات كرة القدم (فيديو)

ما حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء في الصلاة؟ الإفتاء تُجيب

شقيق محمد رحيم: أخويا مات مقهورا لتجاهل تكريمه ولا خلافات مع زوجته

سجن ثلاث سنوات وغرامة 3000 دينار، نص القانون الجديد لإقامة الأجانب في الكويت

العظمى بالقاهرة 19 مئوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 25-11-2024

منوعات

المزيد

اكتشاف تغيرات في دماغ المدخنين تمنعهم من كشف الخداع

علماء يكتشفون طريقة جديدة لقياس الوقت

صحيفة بريطانية: أوكرانيا تواجه "صقيعا مميتا" بعد تدمير 80% من منظومة الطاقة

دراسة تكشف عن تقديرات مرعبة لضحايا التغيرات المناخية في 2100

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح يصل لهدفه الـ300 خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء في الصلاة؟ الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية