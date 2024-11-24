الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الممتاز، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن أمام زد

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق زد بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل مودرن سبورت أمام زد في الدوري 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد مصطفى، محمود دسوقي، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع، ابراهيم أجاسا.

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى،عبد الله حافظ، فيجيري، أميسي، محمد صبري، طارق سيد، محمود رزق، محمد نصير، ايبا.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الثامنة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق زد على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل.

ترتيب مودرن سبورت وزد في الدوري الممتاز

ويتواجد فريق مودرن سبورت المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتين، بعد التعادل أمام إنبي وبتروجت، بينما يتواجد زد في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة عقب الخسارة والتعادل في أول لقاءين.

حكام مباراة مودرن سبورت وزد في الدوري 

 

ويدير لقاء مودرن سبورت ضد زد طاقم حكام مكون من طارق مجدي ويساعده شريف عبدالله وأحمد رشدي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا ومحمد عبد العزيز حكما لتقنية الفيديو وأحمد جمال حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري فريق مودرن سبورت أحمد عاطف

مواد متعلقة

الدوري المصري، الإسماعيلي يتعادل مع بتروجيت سلبيا بالشوط الأول

أول تعليق من علي ماهر بعد فوز المصري على الزمالك

دوري أبطال افريقيا، موعد المران الختامي لبيراميدز قبل مواجهة ساجرادا

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وساجرادا في دوري أبطال أفريقيا

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك بالدوري الممتاز

الدوري المصري، طلائع الجيش وسموحة يكتفيان بالتعادل السلبي

إنتر ميلان يكتسح هيلاس فيرونا بخماسية ويخطف صدارة الدوري الإيطالي

الدوري المصري، تعادل سلبي بين طلائع الجيش وسموحة بالشوط الأول

الأكثر قراءة

هل تستدعى حالة الطقس السيئ تعطيل الدراسة؟ الأرصاد الجوية توضح

انتشال جثة أحد ضحايا حادث جبل طروان بالوادي الجديد (صور)

جمال شعبان يكشف سر ظهور كدمات وجرح وزرقة في جسد محمد رحيم بعد وفاته

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بأرقام فريدة

أنجبت منه طفلا، أرملة محمد رحيم ترد على الاتهامات الموجهة لها

شقيق محمد رحيم: أخويا مات مقهورا لتجاهل تكريمه ولا خلافات مع زوجته

شعبة الاتصالات تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

أول تعليق لـ محمد صلاح على فوز ليفربول على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

منوعات

المزيد

صحيفة بريطانية: أوكرانيا تواجه "صقيعا مميتا" بعد تدمير 80% من منظومة الطاقة

دراسة تكشف عن تقديرات مرعبة لضحايا التغيرات المناخية في 2100

الآثار السورية تكشف حقيقة العثور على نصوص لنقوش أبجدية جديدة

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

رائد دولة التلاوة.. محطات في حياة الشيخ محمود خليل الحصري (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: الإجازة المرضية للتزويغ من الشغل تنزع البركة من حياتك

تفسير رؤية التين في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

الإفتاء توضح حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه

المزيد
الجريدة الرسمية