الأهلي يصطدم بـ استاد أبيدجان بمستهل مشواره بدور المجموعات.. المباراة تحمل شعار أول مواجهة بين الفريقين.. الأحمر يكتسح القيمة السوقية ويتفوق في تاريخ مواجهات الأندية الإيفوارية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام نظيره فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، الثلاثاء، في مستهل مشواره في منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي وستاد أبيدجان

ولم يسبق وأن ألتقي النادي الأهلي مع فريق ستاد أبيدجان طوال تاريخ المسابقات الإفريقية، حيث ستكون تلك هي المواجهة الأولي التي ستجمع الفريقان طوال تاريخهما.

القيمة التسوقية لـ الأهلي وستاد أبيدجان

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فإن القيمة السوقية للنادي الأهلي تبلغ القيمة نحو 30.88 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لفريق ستاد أبيدجان الإيفواري 275 ألف يورو.

تاريخ مواجهات الأهلي والأندية الايفوارية

والتقي النادي الأهلي سابقا مع الأندية الإيفوارية في 20 لقاء، تمكن المارد الأحمر حينها من تحقيق 10 انتصارات كما تعادل في 4 مباريات وسقط في فخ الهزيمة في 6 مواجهات.

ونجح الأهلي هز شباك الأندية الإيفوارية بـ 24 هدفًا، بينما تلقت شباكه في 18 مناسبة.

ويعد فريق أسيك أبيدجان، ضحية النادي الأهلي المفضلة، حيث تلقي الهزيمة من القلعة الحمراء في 5 مباريات من أجمالي 10 لقاءات، والجدير بالذكر أن النادي ذاته هو أكثر الاندية الإيفوارية تحقيق للفوز علي الأهلي برصيد 3 لقاءات.

وكان أكبر انتصار نجح الأهلي في تحقيقه علي حساب الأندية الإيفوارية أمام فريق أسيك في دور الثمانية من بطولة أبطال الكؤوس عام 1984، وفاز الأهلي حينها بنتيجة 3-1، بينما أكبر هزائم الأحمر الذي تلاقها كانت أمام فريق أفريكا سبورت في الدور ذاته، من بطولة أبطال الكؤوس عام 1992، بنتيجة 3-0.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته أمام فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، المقرر أن تقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.