خبير تكنولوجيا معلومات: 14 مليون حساب وهمي على "فيس بوك" في مصر

قال تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن أجهزة الدولة تمتلك إمكانية دراسة ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أخبار وخلافه، سواء كان هذا الأمر من حسابات حقيقية أو مزيفة.

الذباب الإلكتروني في مصر

وأكد أن هناك 14 مليون حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في مصر، ومن الممكن أن نُطلق على هذه الحسابات "اللجان الإلكترونية" أو “الذباب الإلكتروني”.

إغلاق الحسابات الوهمية

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”: إلى أن إغلاق الحسابات الوهمية في مصر ليست في يد الدولة أو الجهات المسؤولة.

وأوضح أن كل ما يُمكن أن تقوم به الدولة بشأن الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي هو مخاطبة الشركات المسؤولة، لمحاولة تخفيض هذا الكم من الحسابات الوهمية.

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