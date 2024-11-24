الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

خبير تكنولوجيا معلومات: 14 مليون حساب وهمي على "فيس بوك" في مصر

الحسابات الوهمية
الحسابات الوهمية على فيس بوك، فيتو

قال تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن أجهزة الدولة تمتلك إمكانية دراسة ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أخبار وخلافه، سواء كان هذا الأمر من حسابات حقيقية أو مزيفة.

الذباب الإلكتروني في مصر

وأكد أن هناك 14 مليون حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في مصر، ومن الممكن أن نُطلق على هذه الحسابات "اللجان الإلكترونية" أو “الذباب الإلكتروني”.

إغلاق الحسابات الوهمية 

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”: إلى أن إغلاق الحسابات الوهمية في مصر ليست في يد الدولة أو الجهات المسؤولة.

6 حالات يطبق فيها قانون الجرائم الإلكترونية على الأجانب

رئيس اتصالات البرلمان يكشف عقوبة الابتزاز الإلكتروني وفقا للقانون

وأوضح أن كل ما يُمكن أن تقوم به الدولة بشأن الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي هو مخاطبة الشركات المسؤولة، لمحاولة تخفيض هذا الكم من الحسابات الوهمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خبير تكنولوجيا معلومات الذباب الإلكتروني إغلاق الحسابات الوهمية فيس بوك مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

المشدد 5 سنوات للمتهم بالتشهير بفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي

رئيس اتصالات البرلمان يكشف عقوبة الابتزاز الإلكتروني وفقا للقانون

6 حالات يطبق فيها قانون الجرائم الإلكترونية على الأجانب

الأكثر قراءة

أنجبت منه طفلا، أرملة محمد رحيم ترد على الاتهامات الموجهة لها

الداخلية الإماراتية تعلن تفاصيل إلقاء القبض على المتورطين في عملية قتل خطيرة

هل تستدعى حالة الطقس السيئ تعطيل الدراسة؟ الأرصاد الجوية توضح

انتشال جثة أحد ضحايا حادث جبل طروان بالوادي الجديد (صور)

شقيق محمد رحيم: أخويا مات مقهورا لتجاهل تكريمه ولا خلافات مع زوجته

شعبة الاتصالات تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول بأرقام فريدة

تفاصيل استقبال انتصار السيسي لقرينة رئيس كولومبيا (صور)

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون طريقة جديدة لقياس الوقت

صحيفة بريطانية: أوكرانيا تواجه "صقيعا مميتا" بعد تدمير 80% من منظومة الطاقة

دراسة تكشف عن تقديرات مرعبة لضحايا التغيرات المناخية في 2100

الآثار السورية تكشف حقيقة العثور على نصوص لنقوش أبجدية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

رائد دولة التلاوة.. محطات في حياة الشيخ محمود خليل الحصري (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء في الصلاة؟ الإفتاء تُجيب

عالم أزهري: الإجازة المرضية للتزويغ من الشغل تنزع البركة من حياتك

تفسير رؤية التين في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية