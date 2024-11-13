الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس اتصالات البرلمان يكشف عقوبة الابتزاز الإلكتروني وفقا للقانون

النائب أحمد بدوي،
النائب أحمد بدوي، فيتو

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن 90% من الجرائم الإلكترونية على السوشيال ميديا تكون من حسابات وهمية مزيفة.

 

الجرائم الإلكترونية على السوشيال ميديا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر"، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رصد حالات فيها شخص واحد أنشأ أكثر من 20 حسابا على فيس بوك.


 

الحبس والغرامة عقوبة الابتزاز الإلكتروني.. إجراءات يجب اتباعها عند التعرض لجرائم الإنترنت.. طرق وخطوات الإبلاغ.. وكيفية الاستعلام عن البلاغات المحررة

طرق التصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني.. فرض عقوبات صارمة على مرتكبيها.. نشر الوعي وتشجيع الضحايا على الإبلاغ وتقديم الدعم النفسي لهم

عقوبة الابتزاز الإلكتروني 

ولفت إلي أن قانون العقوبات غير ملم ببعض الجرائم الإلكترونية نظرا للتطور التكنولوجي، مشيرًا إلي أن الابتزاز الالكتروني قد تصل عقوبته إلي السجن المؤبد في التعديلات الجديدة بالقانون.

  ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

رئيس اتصالات البرلمان النائب أحمد بدوي الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فيس بوك الجرائم الالكترونية السوشيال ميديا

مواد متعلقة

الحبس والغرامة عقوبة الابتزاز الإلكتروني.. إجراءات يجب اتباعها عند التعرض لجرائم الإنترنت.. طرق وخطوات الإبلاغ.. وكيفية الاستعلام عن البلاغات المحررة

طرق التصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني.. فرض عقوبات صارمة على مرتكبيها.. نشر الوعي وتشجيع الضحايا على الإبلاغ وتقديم الدعم النفسي لهم

6 حالات يطبق فيها قانون الجرائم الإلكترونية على الأجانب

الأكثر قراءة

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو)

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، محافظ الدقهلية يتابع حادث طريق "المطرية-بورسعيد"

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر)

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور)

متسابقة سعودية تخطف نظر باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو)

منوعات

المزيد

تشييع مهيب لـ5 أشقاء لقوا مصرعهم إثر حريق منزلهم بتركيا

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

7 فضائل لسورة الكهف، تعرف عليها

خالد الجندي: فوضى الخطاب الديني واحدة من أسباب انتشار الإلحاد بالمجتمعات الإسلامية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads