رئيس اتصالات البرلمان يكشف عقوبة الابتزاز الإلكتروني وفقا للقانون
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن 90% من الجرائم الإلكترونية على السوشيال ميديا تكون من حسابات وهمية مزيفة.
الجرائم الإلكترونية على السوشيال ميديا
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر"، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رصد حالات فيها شخص واحد أنشأ أكثر من 20 حسابا على فيس بوك.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
ولفت إلي أن قانون العقوبات غير ملم ببعض الجرائم الإلكترونية نظرا للتطور التكنولوجي، مشيرًا إلي أن الابتزاز الالكتروني قد تصل عقوبته إلي السجن المؤبد في التعديلات الجديدة بالقانون.
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