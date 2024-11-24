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رياضة

في الظهور الأول لـ أموريم، اليونايتد يسقط في فخ التعادل أمام إيبسويتش تاون (صور)

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره إيبسويتش تاون بنتيجة 1-1 ، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وإيبسويتش تاون

سجل هدف مانشستر يونايتد اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة 2، وأدرك هاتشينسون هدف التعادل لفريق أيبسويتش تاون في الدقيقة 43.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول للمدرب روبن أموريم مع فريقه مانشستر يونايتد.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيبسويتش تاون

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، جوني إيفانز، ديوجو دالوت.

في خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، أماد ديالو، ماركوس راشفورد.

فيما جلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد كل من: بايندير، مالاسيا، لوك شاو، ماينو، ماونت، أوجارتي، أنتوني، هويلوند وزيركزي.

سام مرسي يقود إيبسويتش تاون في مواجهة مانشستر يونايتد

وشهد تشكيل إيبسويتش تاون تواجد المصري سام مرسي أساسيا وشارك في المباراة بشكل كامل. وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يملك إيبسويتش تاون 9 نقاط في المركز التاسع عشر

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