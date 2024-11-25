جولة تفقدية لرئيس هيئة الدواء المصرية ووزير خارجية بوليفيا بمدينة الدواء

يجري الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، جولة تفقدية اليوم الإثنين، برفقة وزير خارجية بوليفيا، في مدينة الدواء المصرية.

كانت قد استقبلت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي وفدًا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية، برئاسة الدكتور هييتي سيلو، قائد فريق منظمة الصحة العالمية، حيث شمل الوفد ثلاثة مستويات من التمثيل بمنظمة الصحة العالمية، وهي فريق المقر الرئيسي للمنظمة بجنيف، والفريق الإقليمي لشرق المتوسط، والفريق الممثل لمنظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية.

مراجعة التطويرات والتحديثات التي شهدها القطاع الدوائي في مصر مؤخرا

وتأتي الزيارة، التي تمتد على مدار يومين متتاليين، ضمن برنامج التعاون المستدام بين الجانبين بهدف تعزيز النظام الرقابي الوطني؛ حيث سيقوم الوفد بمراجعة التطويرات والتحديثات التي شهدها القطاع الدوائي في مصر مؤخرًا، ومناقشة الخطة التطويرية للإجراءات التنظيمية الخاصة بالمستحضرات الطبية، وتهدف الزيارة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من نقاط القوة في النظام الرقابي لهيئة الدواء المصرية، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور علي الغمراوي حرص الهيئة على النهوض والتطوير بالقطاع الدوائي بشكل مستمر، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والسياسات الوطنية الداعمة لهذا المجال وتوجيهات القيادة السياسية بأولوية قطاع الدواء وتوطين المستحضرات الطبية بمصر، وأشار إلى الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة من أجل الحصول على الاعتمادات الدولية رفيعة المستوى، وفي مقدمتها اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال المستحضرات الطبية، مشددًا على أهمية هذه الخطوات في تعزيز تنافسية المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية، وإكساب المنتج المصري السمعة العالمية وثقة المؤسسات الدولية الكبرى العاملة في قطاع الصحة والدواء.

إحكام الرقابة على تداول المستحضرات الطبية بسوق الدواء

كما أعرب عن شكر الهيئة لدعم منظمة الصحة العالمية الدائم، والذي أثمر عن نتائج ملموسة ومستدامة في إحكام الرقابة على تداول المستحضرات الطبية بسوق الدواء في مصر، وسمعة الدواء المصري.

من جانبه، أشاد الدكتور هييتي سيلو بالدور المحوري لمصر في صياغة السياسات الصحية والدوائية الإقليمية، مؤكدًا أن التطورات التي يشهدها القطاع الدوائي خلال الفترة الحالية في مصر كبيرة وناجحة، وتنعكس إيجابًا على صحة المواطنين المصريين، كما تمتد آثارها إلى كافة ربوع القارة الإفريقية والدول العربية والإقليمية المحاورة، كما أثنى على الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لمواءمة ممارساتها مع أفضل المعايير العالمية، بما يتماشى مع أداة التقييم العالمية للهيئات التنظيمية للأدوية (GBT) التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتؤكد الزيارة حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز شراكاتها ومكانتها على الصعيد الدولي، ودورها الفاعل في دعم القطاع الدوائي محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان صحة وسلامة الجميع.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات العالمية، وتجارب المؤسسات الرقابية ذات الشأن، ومواكبة التطورات العالمية، والحصول على الاعتمادات الدولية في مجال اللقاحات والمستحضرات الطبية.

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